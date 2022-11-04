Как сообщает Politeka.net, в последнее время многие интересуются домашними тренировками и тем, как сделать их эффективнее. В этом вопросе мы незаслуженно забываем о старом добром обруче. Телеведущий Григорий Решетник все же вспомнил о нем и опубликовал забавное видео в Instagram, на котором крутит на талии хулахуп.

Так, украинский ведущий Григорий Решетник разместил ролик, в котором он запечатлен во время тренировки в зале. Ведущий показал, как крутит хулахуп на талии, надев спортивный костюм темного оттенка. В подписи к видео, он анонсировал выпуск новой серии романтического проекта "Холостяк", телеведущим которого является.

Забавные движения под зажигательный трек и серьезное лицо Григория Решетника не оставили равнодушными пользователей сети, которые с юмором отреагировали на соответствующее видео. Многие оценили юмор знаменитого украинца и поспешили написать ему парочку комплиментов.

"Супер, Гриша, как всегда, – на высоте", "Потому что Гриша знает, что мы только из-за него смотрим Холостяка", "Гриня, это спортивные авиакомпании, не останавливайся", "Такой физрук пропадает", "Гриша, ну ты просто огонь", - писали пользователи сети в комментариях.

Напомним, что жена Решетника в красном пиджаке сразила своим примером.

Как сообщала Politeka, Решетник с любимой женой отдались чувствам перед камерой.

Также Politeka писала, что жена Решетника поделилась чувствами, прогулявшись с возле уничтоженной российской техники.