Як повідомляє Politeka.net , блогер Катерина Репяхова та співак Віктор Павлик заявили про свої стосунки досить давно, проте пару обговорюють у мережі щодня. У них різниця у віці майже тридцять років, тому нерідко в Інстаграм їм пишуть досить злісні коментарі.

Катерина з чоловіком на слова хейтерів одразу уваги не звертає, проте іноді навіть висміює у відповідь і різко реагує на критику. В Інстаграм Репяхова також щодня хвалиться своїм життям з коханим та їхньою дитиною Мишком.

Нещодавно вона забрала сина та поїхала закордон для чергового відпочинку без чоловіка.

"My son-shine✨ Тепер це відео моє улюблене 😇" - пише Катерина під сімейним роликом.

Нещодавно також стало відомо, як сім років тому Катерина Репяхова та Віктор Павлік познайомилися.

"Сьогодні день, який змінив моє життя назавжди... Наше фото після концерту, на ньому ми ще не знайомі один з одним. За 3-4 години після цього ми випадково зустрінемося в одному готелі, де обидва зупинилися. Але вже тоді я сподобалась ВП, я так думаю. Адже тоді він нікого так не обіймав", - поділилася спогадами Катерина Репяхова.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами з маленьким сином .