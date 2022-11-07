Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка також пробує себе як співачка. Зірка не забуває і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся з'явилася з келихом, вразивши українців.

"П'ятниця", - написала Леся.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Леся мені на Хюррем схожа (забула як звати актрису)", "Коли хотіла випити одна, а тебе покликала подруга", "а це лише кока кола", "це у мене сьогодні такий вечір.. я завтра вихідна а чоловікові на роботу, у мене хелоу а в нього гудбай!", "Коли звикла з чоловіком це говорити, тепер сама 8 місяців...", "Леся, ви так змінилися останнім часом, така жіночна, ніжна, тендітна, була красуня, стала просто нереальною", "а це п'ятниця, а я то думав, чому всі так дивуються мені в понеділок".

Нагадаємо, Леся Нікітюк розплакалася після перегляду першого монтажу свого шоу

А ще Politeka писала, що Єфросиніна новим постом зачепила Нікітюк, Бадоєва та інших знаменитостей

Також Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк наважилася показати свою другу половинку.



