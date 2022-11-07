Після виходу другого випуску шоу "Холостяк" учасниця, що вибула, звинуватила команду шоу, головного героя Алекса Топольського і ведучого Григорія Решетника в поганому відношенні.

Як повідомляє Politeka.net, нутриціолог Анастасія Кузьмицька, яка залишила реаліті "Холостяк" у другому випуску, поскаржилася на умови на проекті та розкритикувала тих, хто працює над проектом. Дружина ведучого Григорія Решетника Крістіна в Instagram-Stories висловилася про скандал на шоу "Холостяк-12".

Анастасія Кузьмицька також написала, що її засмутило ставлення головного героя реаліті Алекса Топольського та ведучого Григорія Решетника. А згідно з контрактом, дівчата мали говорити гидоту один про одного і з'ясовувати стосунки на камеру. За словами Анастасії, психолог на шоу нібито входила в довіру та після зливала всю інформацію сценаристам та Алексу.

Також невдоволення були і з боку Аделіни, яка вибула в другому ефірі. Танцівниця повідомила про те, що на проекті є "штрафи за поведінку".

Після цього з питанням про шоу користувач мережі звернулася до дружини ведучого Григорія Решетника. Проте Христина Решетник зазначила, що ті дівчата, які першими вилітають із проекту, звинувачують у цьому всіх.

"Це традиційна практика, коли дівчина залишає проект у перших серіях - винні всі, крім неї самої. Думаю, потрібно завжди шукати причину в собі. Дівчата добре знають, куди йдуть, і що все потаємне може стати явним. А щодо Гриші та команди - вони дуже круті та відкриті, завжди вболівають за кожну учасницю всім серцем", - висловилася Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

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