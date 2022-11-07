Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, з яким уже встигла кілька разів посваритися. Вперше Олександра не влаштувало те, що Ганна не хоче міняти своє прізвище на нього, а днями пара знову посварилася. Цього разу причиною стала її робота, адже у мережі спливла фотографія з її оголеним бюстом. Тепер же Трінчер розповіла про побачення, на яке зібралася.
"Коротше, дівчатка, я йду завтра на побачення", - написала Трінчер, показуючи паперову квітку.
Після цього Ганна показала, як відбувається побачення з чоловіком.
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Лілія Ребрик зачепила Сумську та Горбунова новим фото з чоловіком та доньками: "Зараз так важливо..."
Павло Зібров потрапив у халепу за кордоном, з'явилися подробиці та кадри: "Ось така історія..."
"Ти йдеш, а я чому не можу?": трагічна історія українки, яка втратила коханого на війні
"Терпіти не можу": Вакарчук чесно висловився про Євробачення та Kalush Orchestra
"У мене є два серйозні питання до цього хлопця", - написала Трінчер.
"Де цей мій подарунок?", - Запитала Ганна, показуючи сторис чоловіка, де він інтригує подарунком для дружини.
"Нормально губки намалювала", - написала Ганна на фото нижче.
Нагадаємо, Ганна Трінчер посварилася з чоловіком через пікантні зйомки у кліпі.
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер зізналася, як показала більше, ніж можна на зйомках нового кліпу.
Також Politeka писала, що Ганна Трінчер зізналася, як змінилося її життя після штампу у паспорті.