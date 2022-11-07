Співачка Ганна Трінчер на тлі скандалу із чоловіком розповіла про побачення, на яке погодилася піти.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, з яким уже встигла кілька разів посваритися. Вперше Олександра не влаштувало те, що Ганна не хоче міняти своє прізвище на нього, а днями пара знову посварилася. Цього разу причиною стала її робота, адже у мережі спливла фотографія з її оголеним бюстом. Тепер же Трінчер розповіла про побачення, на яке зібралася.

"Коротше, дівчатка, я йду завтра на побачення", - написала Трінчер, показуючи паперову квітку.

Після цього Ганна показала, як відбувається побачення з чоловіком.

"У мене є два серйозні питання до цього хлопця", - написала Трінчер.

"Де цей мій подарунок?", - Запитала Ганна, показуючи сторис чоловіка, де він інтригує подарунком для дружини.

"Нормально губки намалювала", - написала Ганна на фото нижче.

Нагадаємо, Ганна Трінчер посварилася з чоловіком через пікантні зйомки у кліпі.

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