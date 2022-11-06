Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина, с которым уже успела поругаться из-за пикантных съемок. Тринчер решила поделится с фанатами своими переживаниями.
"Я все пропустила? Ты что, снялась в клипе голой?", - спросила фанатка.
"Да, еще раз для тех, кто в танке. Мы снимали клип на мою новую песню еще летом. И там была сцена, где я переодевалась. И когда я снимала кофту, то я так повернулась, что было видно мою грудь. Это конечно увидел и оператор, и режиссер, и это было снято на камеру, и каким-то образом эта фотка слилась в социальные сети. Но даже с этой точки зрения я ничего не вижу в этом плохого. Я актриса и я планирую в дальнейшем сниматься в фильмах, где будут откровенные сцены, я в дальнейшем планирую делать откровенные фотосессии", - сказала Анна.
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"Ты и в дальнейшем не будет посвещать в свои планы мужа, да?", - спросил Волошин в ответ.
"Но это моя работа, ты посвещаешь меня в свою работу?", - ответила Тринчер.
"Почему то для Саши это непонятно. И я очень жалею, что мы не проговорили это до замужества!", - написала Анна.
"Иногда просто невыносимый. Весь отдых к...", - написала на еще одном сторис Тринчер.
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