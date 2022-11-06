Певица Анна Тринчер показала себя и рассказала о скандале, который произошел с мужем.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина, с которым уже успела поругаться из-за пикантных съемок. Тринчер решила поделится с фанатами своими переживаниями.

"Я все пропустила? Ты что, снялась в клипе голой?", - спросила фанатка.

"Да, еще раз для тех, кто в танке. Мы снимали клип на мою новую песню еще летом. И там была сцена, где я переодевалась. И когда я снимала кофту, то я так повернулась, что было видно мою грудь. Это конечно увидел и оператор, и режиссер, и это было снято на камеру, и каким-то образом эта фотка слилась в социальные сети. Но даже с этой точки зрения я ничего не вижу в этом плохого. Я актриса и я планирую в дальнейшем сниматься в фильмах, где будут откровенные сцены, я в дальнейшем планирую делать откровенные фотосессии", - сказала Анна.

"Ты и в дальнейшем не будет посвещать в свои планы мужа, да?", - спросил Волошин в ответ.

"Но это моя работа, ты посвещаешь меня в свою работу?", - ответила Тринчер.

"Почему то для Саши это непонятно. И я очень жалею, что мы не проговорили это до замужества!", - написала Анна.

"Иногда просто невыносимый. Весь отдых к...", - написала на еще одном сторис Тринчер.

Напомним, Тринчер призналась, как показала больше, чем можно на съемках нового клипа

А еще Politeka сообщала, что Анна Тринчер призналась, как изменилась ее жизнь после штампа в паспорте

Также Politeka писала, что Тринчер в кружевном комплекте хвастнула десятком татуировок, видео



