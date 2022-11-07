Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица. Звезда недавно вышла замуж за блогера Александра Волошина, с которым уже успела пару раз поссорится. Первый раз Александра не устроило то, что Анна не хочет менять свою фамилию на его, а на днях пара снова поссорилась. В этот раз причиной стала ее работа, ведь в сети всплыла фотография с ее оголенным бюстом. Теперь же Тринчер рассказала о свидании, на которое собралась.
"Короче, девочки, я иду завтра на свидание", - написала Тринчер, показывая бумажный цветок.
После этого Анна показала, как проходит свидание с мужем.
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"У меня есть два серьезных вопроса к этому парню", - написала Тринчер.
"Где этот мой подарок?", - спросила Анна, показывая сторис мужа, где он интригует подарком для жены.
"Нормально губки нарисовала", - написала Анна ниже на фото.
Напомним, Анна Тринчер разругалась с мужем из-за пикантных съемок в клипе
А еще Politeka сообщала, что Тринчер призналась, как показала больше, чем можно на съемках нового клипа
Также Politeka писала, что Анна Тринчер призналась, как изменилась ее жизнь после штампа в паспорте