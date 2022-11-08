Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу шоумен виклав незвичайне відео, на якому показав, як готує тушонку.

Як видно, на відео Ектор зображений на кухні разом із мешканкою Івано-Франківської області Мар'яною. Вони разом готують смачну тушонку, дівчина весь час нагадує ресторатору, бо готують вони за її рецептом. За словами Ектора, тушонка вийшло дуже смачною, і вони з командою "впоралися з нею дуже швидко".

У підписі до публікації Хіменес-Браво написав: "НАЙКРАЩА ТУШОНКА. Знайомлю з другою переможницею — Марʼяною з м. Долина, Івано-Франківської області. Тушонка в Марʼяни дійсно вийшла гідна, ми з командою справилися з нею дуже швидко. По приїзду в Івано-Франківську область вдалося сходити в місцевий музей, де я знайомився з українською культурою — як завжди, емоції переповнювали. Запрошую до перегляду, і буду чекати ваші коментарі нижче".

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