Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное видео, на котором показал, как готовит тушенку.

Как видно, на видео Эктор запечатлен на кухне вместе с жительницей Ивано-Франковской области Марьяной. Они вместе готовят вкусную тушенку, девушка все время подсказывает ресторатору, так как готовят они по ее рецепту. По словам Эктора, тушенка получилось очень вкусной, и они с командой "справились с ней очень быстро".

В подписи к публикации Хименес-Браво написал: "ЛУЧШАЯ ТУШЕНКА. Знакомлю со второй победительницей – Марьяной из г. Долина, Ивано-Франковской области. Тушенка у Марьяны действительно получилась достойная, мы с командой справились с ней очень быстро. По приезду в Ивано-Франковскую область удалось сходить в местный музей, где я знакомился с украинской культурой – как обычно эмоции переполняли. Приглашаю к просмотру и буду ждать ваши комментарии ниже".

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