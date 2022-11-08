По-перше, на своїй сторінці в Instagram ведуча розкрила, що зараз відбувається на фронті.

"Ворог далі намагається просунутися на Донбасі, наші воїни відбивають атаки. 92-га бригада ЗСУ полонила 21 росіянина на Сватівському напрямку. Окупанти здалися організовано і свідомо. ЗСУ звільнили 50 відсотків території, що росіяни захопили від 24 лютого 2022", — пише Марічка Падалко.

Повідомляється, що окупанти ще не ухвалили рішення про вихід з Херсона, однак вже підготували тези для російських ЗМІ про «небажаний, але ймовірний варіант». Саме місто майже порожнє за свідченнями пропагандистів, а місцеві колаборанти скаржаться, що не приймають рублі.

"Виконавчий директор ДТЕК пояснив, чому не виходить заощаджувати електроенергію. А в Центрі досліджень енергетики розповіли, що для повернення людям звичного комфорту енергетикам потрібно 3-5 тижнів. Укрзалізниця не зупиниться: в компанії розробили план «Б» і готові перейти до використання дизельних локомотивів в разі нестачі електроенергії", — розповіла ведуча про ситуацію на енергетичному фронті.

Також напередодні українці вперше обрали через додаток «Дія» склад журі, яке визначить представника України на Євробаченні у Ліверпулі наступного року.

Також Падалко додала, що 89 відсотків українців вважають, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.