Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) стала студенткою музичного коледжу Берклі у Бостоні. Заощаджені на навчання у США кошти вона витратила на новий бізнес батька та придбала йому все необхідне. Подробицями атістка поділилася в інтерв'ю для "ЖВЛ".
Jerry Heil придбала для батька автомобіль, де пропонує возити українських артистів на гастролі. За словами 27-річної зірки, на таких авто їздять на концерти їздити люблять співаки Оля Полякова та Олег Вінник.
"Мої батьки займалися салом, м'ясом. Постійно на тяжкій роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тату, у мене є знайомі артисти, будеш їх возити... Знайте, якщо треба десь Україною перевезти, – тато досвідчений водій. Це машина із ліжком. Раніше, коли я їздила на гастролі, мені такі машини рекомендували як: це такі машини, на яких їздить Оля Полякова та Олег Винник", – поділилася Jerry Heil .
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Витрачені кошти Jerry Heil хотіла заплатити за навчання в Америці. Проте здійснити свою мрію співачці допомогли друзі, ім'я яких вона не називає – гроші позичили працівники з її лейблу та відома українцям людина.
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