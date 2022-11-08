З відео видно, що багатотисячна публіка мало не довела Артема Пивоварова до сліз, коли співала в унісон його хіт "Собирай меня".

Як повідомляє Politeka.net , популярний український виконавець Артем Пивоваров, який зараз активно гастролює Україною та світом, відшукав у себе архівне відео з великого концерту в Маріуполі. Він запостив його на своїй сторінці в Instagram і зворушив фанатів спогадами про цей концерт.

З відео видно, що багатотисячна публіка мало не довела Артема Пивоварова до сліз, коли співала в унісон його хіт "Собирай меня". Так, на кадрах зняли, як артист схилив голову вниз і спробував швидко впоратися зі сльозами на очах. Маріупольчани тим часом із ліхтариками на концерті хором співали один із його хітів.

"Маріуполь. Пам'ятаю тебе таким!", - підписав відповідні кадри Артем Пивоваров.

Кадри зворушили шанувальників Артема Пивоварова з Маріуполя. У коментарях вони писали, що дуже хочуть побачити рідне місто звільненим, знову квітучим і веселим: "Тільки уявіть, скільки з цих людей немає в живих", "Моє серце розривається знову", "Вірю, що наш Марік скоро буде вільний і живий, як і раніше", "Ми повернемося і нас буде набагато більше, і ми повернемо ці щасливі дні до цього міста".

Телеведучий Андрій Бєдняков, який народився в Маріуполі і втратив там маму, не обійшов увагою пост співака і зізнався, що теж пам'ятає місто таким енергійним і живим.

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