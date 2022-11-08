Из видео видно, что многотысячная публика чуть не довела Артема Пивоварова до слез, когда в унисон пела его хит "Собирай меня".

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Артем Пивоваров, который сейчас активно гастролирует по Украине и миру, отыскал у себя архивное видео с большого концерта в Мариуполе. Он запостил его на своей странице в Instagram и растрогал фанатов воспоминаниями об этом концерте.

Из видео видно, что многотысячная публика чуть не довела Артема Пивоварова до слез, когда в унисон пела его хит "Собирай меня". Так, на кадрах запечатлили, как артист склонил голову вниз и попытался быстро справиться со слезами на глазах. Мариупольчане тем временем с фонариками на концерте хором пели один из его хитов.

"Мариуполь. Помню тебя таким!", - подписал соответствующие кадры Артем Пивоваров.

Кадры растрогали поклонников Артема Пивоварова из Мариуполя. В комментариях они писали, что очень хотят увидеть родной город освобожденным, вновь цветущим и веселым: "Только представьте сколько из этих людей нет в живых", "Мое сердце разрывается снова", "Верю, что наш Марик скоро будет свободен и жив, как и раньше", "Мы вернёмся и нас будет намного больше, и мы вернем эти счасливые дни в этот город".

Телеведущий Андрей Бедняков, родившийся в Мариуполе и потерявший там маму, не обошел вниманием пост певца и признался, что тоже помнит город таким энергичным и живым.

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.