Як пише Politeka.net , Анна Богдан – відома українська блогерка. Зірка уславилася завдяки перемозі на шоу "Холостяк", де її вибрав переможницею головний герой проекту Михайло Заливако. Пара після цього тривалий час зустрічалася, а після початку війни стало відомо про припинення відносин Михайла та Ганни. При цьому Богдан не забуває про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ганна поділилася кадрами, де позувала у вузькому спортивному костюмі. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи виглядом.
"Ухх, зараз буде", – написала під кадрами Ганна.
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Після цього Ганна поділилася кадрами, де тренувала свої сідниці, позуючи біля дзеркала.
"Ягодиці горіли", - написала Ганна.
"Виснажена. І мені подобається", - поділилася на наступному сторіс зірка.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан вразила виглядом з довгим волоссям .
А ще Politeka повідомляла, що Ганна Богдан у ефектній сукні з вирізами засумувала за знайомством із "Холостяком"
Також Politeka писала, що знову "холостячка" Богдан у коротенькій сукні похвалилася вечірніми розвагами