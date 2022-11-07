Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка. Девушка победила на проекте "Холостяк", где был Михаил Заливако. Пара долгое время вместе встречалась, но в конечном итоге решила разойтись. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Богдан опубликовала фото, где позировала с длинными волосами.

"Что-то стала скучать по длинным волосам.

И так всегда, сначала отращиваем, потом срезаем, отращиваем, срезаем…

Но все же имею вопрос к вам. А с какой прической нравлюсь вам я?", - написала Анна.

Фанаты начали активно обсуждать фото:

"Однозначно с роскошными длинными", "Мне больше нравится каре", "Не с каре и не длинным. Со средними", "Когда с середины человек светится, то не важно короткие или длинные у него волосы, они уже красивы!", "Мне нравится средняя длина до локтя может немного короче, очень длинное которое было в последнее время, не очень ((, а так Вы красавица)".

Напомним, Анна Богдан в эффектном платье с вырезами затосковала по знакомству с "Холостяком"

А еще Politeka сообщала, что снова "холостячка" Богдан в коротеньком платье похвалилась вечерними развлечениями

Также Politeka писала, что Богдан из "Холостяка" в модном тренче устроила эпатажную фотосессию



