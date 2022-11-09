Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка. Звезда прославилась благодаря победе на шоу "Холостяк", где ее выбрал победительницей главный герой проекта Михаил Заливако. Пара после этого долгое время встречалась, а после начала войны стало известно о прекращении отношений Михаила и Анны. При этом Богдан не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Анна поделилась кадрами, где позировала в узком спортивном костюме. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя видом.
"Ухх, сейчас будет", - написала под кадрами Анна.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Военное положение и мобилизацию в Украине готовятся продлить: до какой даты
В Астрахани, куда отправляют иранские дроны, вспыхнул мощный пожар: тушить приехали 12 машин
Жена Остапчука после новости о разводе заговорила о недостроенном особняке: "Честно говоря..."
Важные изменения вводят в Украине с 14 декабря: в МВД предупредили, что нужно знать
После этого Анна поделилась кадрами, где тренировала свои ягодицы, позируя у зеркала.
"Ягодицы горели", - написала Анна.
"Истощена. И мне нравится", - поделилась на следующем сторис звезда.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан впечатлила видом с длинными волосами
А еще Politeka сообщала, что Анна Богдан в эффектном платье с вырезами затосковала по знакомству с "Холостяком"
Также Politeka писала, что снова "холостячка" Богдан в коротеньком платье похвалилась вечерними развлечениями