Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка одружена з співаком Віктором Павликом. У пари є син Михайло, якому нещодавно виповнився рік. А днями Катя повідомила, що Мишко дуже захворів і два дні не їв, що знадобилася швидка допомога. Вже на нових сторіс Репяхова показала чоловіка, який приїхав до сина.
"Чоловік приїхав. А синочок спить", - написала Катя на першому сторіс.
А на наступному сторіс Репяхова вже показала малюка, який грав на ліжку.
"Миша прокинувся, але ще не знає, що тато приїхав", - написала Катя.
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Біда трапилася з однорічним сином Віктора Павлика: "Більше двох діб він..."
"Цікаво, якою була зустріч?)", - Запитала блогерка у своїх фанатів.
"Миша не пішов до тата. Я не знімала, але він дивився такими очима на нього. Типу: де ти був так довго? З такою образою...", - зізналася Репяхова ще в одному сторіс.
"Але міша ще хворіє, навіть голову не тримає. Він і до бабусі не йде. Тільки мама", - написала Катя на ще одному сторісі.
Нагадаємо, біда сталася з однорічним сином Віктора Павлика
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