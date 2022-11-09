Віктор Павлик примчав до сина після новини про його хворобу, про яку розповіла дружина Катя Репяхова.

Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка одружена з співаком Віктором Павликом. У пари є син Михайло, якому нещодавно виповнився рік. А днями Катя повідомила, що Мишко дуже захворів і два дні не їв, що знадобилася швидка допомога. Вже на нових сторіс Репяхова показала чоловіка, який приїхав до сина.

"Чоловік приїхав. А синочок спить", - написала Катя на першому сторіс.

А на наступному сторіс Репяхова вже показала малюка, який грав на ліжку.

"Миша прокинувся, але ще не знає, що тато приїхав", - написала Катя.

"Цікаво, якою була зустріч?)", - Запитала блогерка у своїх фанатів.

"Миша не пішов до тата. Я не знімала, але він дивився такими очима на нього. Типу: де ти був так довго? З такою образою...", - зізналася Репяхова ще в одному сторіс.

"Але міша ще хворіє, навіть голову не тримає. Він і до бабусі не йде. Тільки мама", - написала Катя на ще одному сторісі.

Нагадаємо, біда сталася з однорічним сином Віктора Павлика

А ще Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика похвалилася, як виглядала вагітною, рідкісні архівні кадри

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика на відпочинку зачарувала маленьким синочком.



