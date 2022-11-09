Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, після чого пара встигла кілька разів поскандалити.

Спочатку Олександр захотів, щоб Ганна змінила своє прізвище на нього, на що отримав різку відмову. Навіть мама Трінчер стала на бік зятя, але невідомо, чи наважилася зірка на цей крок.

Тепер же зоряна пара посварилася на тлі питання про те, що Ганна знялася у кліпі, де видно було її бюст. Трінчер заявляла, що її робота залишається роботою, тому чоловік не має права втручатися у це. У результаті пара змогла вирішити проблему, домовившись, що найінтимніші частини тіла Ганна не показуватиме.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна зробила селфі, позуючи перед дзеркалом із новою зачіскою.

"Ви скажені!", - написала Трінчер.

Нагадаємо, чоловік Трінчер розповів, як Денисенко примирила пару

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у вузькому купальнику блиснула округлостями на тлі гір.

Також Politeka писала, що Ганна Трінчер на тлі скандалу з чоловіком зібралася на побачення



