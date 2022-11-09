Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда не так давно вышла замуж за блогера Александра Волошина, после чего пара успела несколько раз поскандалить.

Сначала Александр захотел, чтобы Анна поменяла свою фамилию на его, на что получил резкий отказ. Даже мама Тринчер стала на сторону зятя, но неизвестно, решилась ли звезда на этот шаг.

Теперь же звездная пара поссорилась на фоне вопроса о том, что Анна снялась в клипе, где видно было ее бюст. Тринчер заявляла, что ее работа остается работой, потому муж не имеет права вмешиваться в это. В итоге пара смогла решить проблему, договорившись, что самые интимные части тела Анна не станет показывать.

Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна сделала селфи, позируя перед зеркалом с новой прической.

"Вы бешеные!", - написала Тринчер.

Напомним, муж Тринчер рассказал, как Денисенко примирила пару

А еще Politeka сообщала, что Тринчер в узком купальнике сверкнула округлостями на фоне гор, нескромные фото

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