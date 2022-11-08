Муж Анны Тринчер Александр Волошин рассказал, как благодаря актрисе Наталье Денисенко удалось им помириться после скандала.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря сериалу школа, где сыграла роль Наты. Теперь же Анна не очень любит, когда ее так называют. А недавно звезда вышла замуж за Александра Волошина, который занимается блогерством.

Но не все так радушно у молодоженов. Ведь недавно Анна и Александр поругались из-за фамилии, ведь Тринчер не хочет становится Волошиной. А после этого стало известно о ссоре из-за пикантных съемок, где Анна засветила бюст.

После ссоры пара отправилась на свидание, а на помощь им поспешила коллега Наталья Денисенко.

"Ну не ругайтесь. У нас договоренность, что я не показываю в кино соски и никогда не буду оголять лобок. То есть только силуэт оголенного тела. Спина, ягодицы или частично в белье", - написала Денисенко.

"Спасибо, тебе, дорогая", - написала Тринчер в сторис.

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