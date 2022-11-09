Телеведуча прилетіла спеціально до Грузії, де зараз перебуває Оля Полякова. Вони не лише зняли там новий випуск шоу "Дорослі дівчата", а весело провели разом час.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Полякова та телеведуча Маша Єфросиніна ведуть на YouTube - шоу "Дорослі дівчата". З того часу у них склалися гарні дружні стосунки. Знаменитості зустрілися в одному з кафе, а співачка не втрималася і сіла за рояль, щоб зіграти культову пісню. Кадрами Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Телеведуча прилетіла спеціально до Грузії, де зараз перебуває Оля Полякова. Вони не лише зняли там новий випуск шоу "Дорослі дівчата", а весело провели разом час. Під час їхньої зустрічі, Оля не втрималася та зіграла на роялі культову пісню Ірини Білик "Ти мій".

Телеведуча згадала, що вперше побачила виконання Іриною Білик цієї пісні, коли їй було 13 років. Тоді вона зазнала непереданих емоцій.

"У мене був шок, я не знала української мови, але ця пісня була просто якась магічна. Іра була кимось новим і свіжим, зовсім не схожим на жодного радянського артиста", - розповіла Маша Єфросиніна.

Телеведуча додала, що зараз українці живуть без жодних шоу та впевненості у завтрашній день. Але в нас залишилося вміння радіти кожному дню та з піснею в серці.

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