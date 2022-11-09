Як повідомляє Politeka.net , відомий український музикант, а після 24 лютого і військовослужбовець ЗСУ Тарас Тополя пофантазував про смерть президента Росії Володимира Путіна. Свій пост на цю тему він опублікував у Instagram на офіційній сторінці гурту "Антитіла", лідером якого є.

На думку фронтмена групи "Антитіла", було б чудово, якби кривавий диктатор несподівано подавився виноградом чи смоктальною цукеркою, і ніхто з оточення не зміг йому допомогти.

"Думаю собі, як було б добре, щоб Путін подавився. Ось так тупо, раптом виноградинкою або льодяником від горла, щоб вдихнув раптово і глибоко так, аж до бронхів. І щоб синів, синів, а навколо нього бігали б, бігали, прийом Геймліха робили, по спині били, перевертали верх ногами. А воно не допомагало б нічого. І ось так би тупо взяв, перестав би дихати і здох. А мільйони б одразу задихали спокійно", - написав Тарас Тополя.

Підписники Тарас Тополя написали, що така доля надто проста для людини, яка жорстоко винищувала чужі народи: " Я не хочу, щоб вона померла.. це занадто легко для неї...", "Це було б круто. Але щось у цьому якось простий", "Він не повинен вмирати. він повинен бути в Гаазі. А потім нехай здохне, у в'язниці, довго і болісно".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.