Володимир Дантес відвідав село Козаровичі у районі Вишгороду Київської області. Там він зустрів Надію, яка попросила його допомогти.

Як повідомляє Politeka.net , український музикант та стендап-комік Володимир Дантес тримав і тримає оборону на інформаційному фронті, а також їздить світом із благодійними концертами. Він відвідав одне із сіл Київщини, куди привіз машини для ЗСУ. До нього підійшла місцева мешканка із проханням про допомогу. Музикант не зміг залишитися байдужим і опублікував пост у Instagram, звернувшись за допомогою до українців.

Так, Володимир Дантес відвідав село Козаровичі у районі Вишгороду Київської області. Там він зустрів Надію, яка попросила його допомогти.

Жінка розповіла, що у березні її онук потрапив у полон російських окупантів, і з того часу вона намагається знайти його. Вона поділилася, що він не був військовим, але був примусово вивезений на Росію, де був у полоні.

"До нас підійшла Надія з проханням допомогти оприлюднити інформацію про її полоненого онука. Він цивільний, як і багатьох інших з їхнього села, його забрали в березні в полон і вивезли на росію. Прохання, може хтось знає про нього, дайте знати "А ще просто треба не забувати про полонених цивільних! З тих, кого забрали, повернули тільки двох. Поширюйте цю історію, сподіваюся, що зможемо допомогти!", - попросив Володимир Дантес своїх підписників.

Нагадаємо, Дантес похвалився ідилією з коханою Кацуріною та її маленьким синочком.

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