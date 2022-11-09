Владимир Дантес посетил село Козаровичи в Вышгородском районе Киевской области. Там он встретил Надежду, которая попросила его о помощи.

Как сообщает Politeka.net, украинский музыкант и стендап-комик Владимир Дантес держал и держит оборону на информационном фронте, а также ездит по миру с благотворительными концертами. Он посетил одно из сел Киевщины, куда привез машины для ВСУ. К нему подошла местная жительница с просьбой о помощи. Музыкант не смог остаться равнодушным и опубликовал пост в Instagram, обратившись за помощью к украинцам.

Так, Владимир Дантес посетил село Козаровичи в Вышгородском районе Киевской области. Там он встретил Надежду, которая попросила его о помощи.

Женщина рассказала, что в марте ее внук попал в плен российских оккупантов, и с тех пор она пытается найти его. Она поделилась, что он не был военным, но был принудительно вывезен на россию, где находился в плену.

"К нам подошла Надежда с просьбой помочь предать огласке информацию о ее пленном внуке. Он гражданский, как и многих других из их села, его забрали в марте в плен и вывезли на россию. Просьба, может кто-то знает о нем, дайте знать. А еще просто нужно не забывать о пленных гражданских!!! Из тех, кого забрали, вернули только двоих. Распространяйте эту историю, надеюсь, что сможем помочь!", — попросил Владимир Дантес своих подписчиков.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

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