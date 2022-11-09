Христина Решетник зраділа, що все частіше чує у Києві рідну українську мову.

Як повідомляє Politeka.net, 9 листопада в Україні відзначають День писемності та мови. Українці вже написали радіодиктант національної єдності, а зірки вітають зі святом у соцмережах. Дружина телеведучого Григорія Решетника цього дня нагадала про важливість української мови. Пост з'явився на її сторінці Instgram.

Христина Решетник опублікувала спільний знімок із молодшим сином Сашком - обидва мило посміхаються на камеру. Як зізналася щаслива матуся, фото вони зробили спеціально, щоб привітати українців з Днем писемності та мови.

"Ми із Сашком вітаємо українців зі святом писемності та української мови. Мова - це головна зброя та одне з найголовніших показників, що нас відрізняє від російських окупантів. Пам'ятаємо про це!", - написала дружина телеведучого Григорія Решетника.

Христина Решетник також зраділа, що все частіше чує у Києві рідну українську мову. А люди, які переїхали з Харкова та Запоріжжя, одразу переходять на рідну мову у розмові з нею.

"Їм складно, навіть дуже, але намагаються) 💪 За це великий респект!", - додала Христина Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.