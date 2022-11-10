Щодо особистого вибору, то в додатку "Дія" Тарас Тополя проголосував не за себе, не за Джамалу чи Юлію Саніну.

Український музикант, лідер гурту "Антитіла" та волонтер Тарас Тополя став одним із переможців у голосуванні за членів журі на Нацвідбір на "Євробачення-2023". Тепер разом із Юлією Саніною та Джамалою він вирішуватиме, кого з конкурсантів відправити на пісенний конкурс. В інтерв'ю "MUZVAR" артист зізнався, за кого віддав свій голос під час вибору членів журі.

Коли артист переміг за результатами голосування, відчув радість, адже йому довіряють таку важливу місію. Тарас Тополя зізнався, що відчуває велику відповідальність перед українцями, адже зібрав найбільшу кількість голосів. Його головне побоювання – обрати не того кандидата для участі у Євробаченні-2023.

Що стосується особистого вибору, то в додатку "Дія" він проголосував за зірку групи "Go_A" Катерину Павленко , яка представляла Україну на Євробаченні у 2021 році і посіла 5 місце.

"Мій особистий голос я віддав Катерині з "Go_А", хотів, щоб вона зайняла суддівське крісло. Хоча також дуже радий, що у партнерах за судовим столом буде Джамала", – чесно зізнався Тарас Тополя .



Лідер гурту "Антітіла" у підсумку зазначив, що намагатиметься чесно оцінювати учасників Нацвідбору.

Нагадаємо, що Тополя з групи "Антитіла" яскраво пофантазував про останній день путіна.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" розкрив свій найголовніший страх у ролі члена журі Нацвідбору.

Також Politeka писала, що Тополя з "Антитіла" показав "сувенір" Папі Римському після його зневіри у жорстокість росіян.