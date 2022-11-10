Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и волонтер Тарас Тополя стал одним из победителей в голосовании за членов жюри на Нацотбор на "Евровидение-2023". Теперь вместе с Юлией Саниной и Джамалой он будет решать, кого из конкурсантов отправить на песенный конкурс. В интервью для "MUZVAR" артист признался, за кого отдал свой голос во время выбора членов жюри.
Когда артист победил по результатам голосования, почувствовал радость, ведь ему доверяют такую важную миссию. Тарас Тополя признался, что он чувствует большую ответственность перед украинцами, ведь собрал наибольшее количество голосов. Его главное опасение - выбрать не того кандидата для участия в Евровидении-2023.
Что касается личного выбора, то в приложении "Дія" он проголосовал за звезду группы "Go_A" Катерину Павленко, представлявшую Украину на Евровидении в 2021 году и занявшую 5 место.
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"Мой личный голос я отдал Екатерине из "Go_А", хотел, чтобы она заняла судейское кресло. Хотя также очень рад, что в партнерах за судебным столом будет Джамала", – честно признался Тарас Тополя.
Лидер группы "Антитіла" в итоге отметил, что постарается честно оценивать участников Нацотбора.
Напомним, что Тополя из группы "Антитіла" ярко пофантазировал о последнем дне путина.
Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" раскрыл свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора.
Также Politeka писала, что Тополя из "Антитіла" показал "сувенир" Папе Римскому после его неверия в жестокость россиян.