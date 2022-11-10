Что касается личного выбора, то в приложении "Дія" Тарас Тополя проголосовал не за себя, не за Джамалу или Юлию Санину.

Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и волонтер Тарас Тополя стал одним из победителей в голосовании за членов жюри на Нацотбор на "Евровидение-2023". Теперь вместе с Юлией Саниной и Джамалой он будет решать, кого из конкурсантов отправить на песенный конкурс. В интервью для "MUZVAR" артист признался, за кого отдал свой голос во время выбора членов жюри.

Когда артист победил по результатам голосования, почувствовал радость, ведь ему доверяют такую ​​важную миссию. Тарас Тополя признался, что он чувствует большую ответственность перед украинцами, ведь собрал наибольшее количество голосов. Его главное опасение - выбрать не того кандидата для участия в Евровидении-2023.

Что касается личного выбора, то в приложении "Дія" он проголосовал за звезду группы "Go_A" Катерину Павленко, представлявшую Украину на Евровидении в 2021 году и занявшую 5 место.

"Мой личный голос я отдал Екатерине из "Go_А", хотел, чтобы она заняла судейское кресло. Хотя также очень рад, что в партнерах за судебным столом будет Джамала", – честно признался Тарас Тополя.



Лидер группы "Антитіла" в итоге отметил, что постарается честно оценивать участников Нацотбора.

Напомним, что Тополя из группы "Антитіла" ярко пофантазировал о последнем дне путина.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" раскрыл свой самый главный страх в роли члена жюри Нацотбора.

Также Politeka писала, что Тополя из "Антитіла" показал "сувенир" Папе Римскому после его неверия в жестокость россиян.