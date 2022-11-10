Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, з яким встигла вже кілька разів поскандалити після весілля. Тепер Трінчер вирішила підігріти інтерес до своєї персони в інший спосіб – показала знімок УЗД в Інстаграм.

"А у нас хлопчик", - написала Трінчер під фотографією.

Як можна побачити, на знімку бачив кіт.

Фанати поставили понад 170 тисяч лайків та написали коментарі:

"Цей постійний хайп, з натяком на вагітність, вже реально бісить", "Я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла", "Ніколи не жартуйте з такими речами", "Хайп на хайпі. Набридло. Просто відпишуся, тому що ця вічна Санта-Барбара вже бісить", "Сидить поруч Ваня і каже "Аня Трінчер вагітна", я в шоці заходжу до тебе на сторінку і бачу друге фото. Питання: скільки таких як Ваня".

Нагадаємо, Ганна Трінчер вразила змінами на вигляд після скандалу з чоловіком .

А ще Politeka повідомляла, що чоловік Трінчер розповів, як Денисенко примирила пару

Також Politeka писала, що Трінчер у вузькому купальнику блиснула округлостями на тлі гір.



