Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Оля Полякова та телеведуча Маша Єфросиніна вже неодноразово записували спільні інтерв'ю в рамках шоу "Дорослі дівчатка", в якому обговорюють досить гострі теми. На цей раз артистки записали кілька коротких роликів до основних зйомок.

У Сторі Єфросиніна показала, як вони можуть дозволити собі з Поляковою подуріти і як іноді теж страждають від незручного вигляду перед камерою.

Марія та Ольга поскаржилися на самопочуття через цікаво проведений вечір до цього:

«Хто знімається з ранку, той не повинен був їсти на ніч сулугуні з домашнім грузинським вінешком!» - зауважила Єфросиніна.

Як можна зрозуміти, у зірок склалися добрі дружні стосунки. Знаменитості зустрілися в одному з кафе, а співачка не втрималася і сіла за рояль, щоб зіграти культову пісню. Кадрамі Єфросиніна поділилася на своїй сторінці в Instagram .

Телеведуча прилетіла спеціально до Грузії, де зараз перебуває Оля Полякова. Вони не лише зняли там новий випуск шоу "Дорослі дівчата", а весело провели разом час. Під час їхньої зустрічі, Оля не втрималася та зіграла на роялі культову пісню Ірини Білик "Ти мій".

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.