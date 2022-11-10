Українські колеги донатять у "Фонд Маша", яким управляє популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна. Після 24 лютого благодійна організація зірки перепрофілювалася та почала займатися допомогою жінкам та дітям, які постраждали внаслідок російської агресії.

В інтерв'ю видання Insider телеведуча поділилася, чий внесок її вразив найбільше.

Однією з перших пожертву в оновлений фонд зробила співачка Світлана Лобода. Маша Єфросиніна зізналася, її це дуже здивувало. Виконавиця перерахувала на рахунок організації 50 тисяч євро і не стала говорити про це. Маші про це сказала директорка фонду.

"З тих, хто вразив – Світлана Лобода. Як тільки в березні я анонсувала, що наш фонд перепрофілюється на допомогу жінкам і дітям, які постраждали від війни, вона відразу перерахувала п'ятдесят тисяч євро і нічого мені не сказала... По тому курсу це було півтора мільйона, здається. Це для нас була величезна підмога, щоб розпочати великі закупівлі гуманітарки", – розповіла Єфросиніна.

Як згадала ведуча, далі почали допомагати практично всі артисти, з якими вона спілкується. Підтримка колег неодноразово доводила Єфросинину до сліз.

"Майже всі зірки, кого я знаю, допомагали. Наприклад, Діма Монатик. Я до сліз була вражена, коли зателефонувала Олена Кравець і сказала, що вони розпочинають серію благодійних концертів "Доброго вечора, ми з України!". Вони об'їхали десятки місць і велику частину отриманих коштів задонатили в мій фонд і Ігореві Ласточкину, який збирав на допомогу ЗСУ . Багато з концертів перераховував Іван Дорн", - поділилася Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.



