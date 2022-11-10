Украинские коллеги донатят в "Фонд Маша", которым заведует популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина. После 24 февраля благотворительная организация звезды перепрофилировалась и начала заниматься помощью женщинам и детям, пострадавшим в результате российской агрессии.

В интервью для издания Insider телеведущая поделилась, чей вклад ее поразил больше всего.

Одной из первых пожертвование в обновленный фонд сделала певица Светлана Лобода. Маша Ефросинина призналась, ее это очень удивило. Исполнительница перечислила на счет организации 50 тысяч евро и не стала об этом говорить. Маше об этом сказала директор фонда.

"Из тех, кто поразил – Светлана Лобода. Как только в марте я анонсировала, что наш фонд перепрофилируется на помощь пострадавшим от войны женщинам и детям, она сразу перечислила пятьдесят тысяч евро и ничего мне не сказала... По тому курсу это было полтора миллиона, кажется. Это для нас было огромное подспорье, чтобы начать большие закупки гуманитарки", – рассказала Ефросинина.

Как вспомнила ведущая, далее начали помогать практически все артисты, с которыми она общается. Поддержка коллег не раз доводила Ефросинину до слез.

"Почти все звезды, кого я знаю, помогали. К примеру, Дима Монатик. Я до слез была поражена, когда позвонила Елена Кравец и сказала, что они начинают серию благотворительных концертов "Доброго вечора, ми з України!". Они объехали десятки мест и большую часть полученных средств задонатили в мой фонд и собиравшему на помощь ВСУ Игорю Ласточкину. Многие из концертов перечислял Иван Дорн", – поделилась Маша Ефросинина.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.



