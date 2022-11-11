Ганна Трінчер вирішила розповісти про її сина із чоловіком Олександром Волошиним, але українці не оцінили.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка нещодавно вийшла заміж за блогера Олександра Волошина. Пара тепер активно ділиться у своєму блозі відчуттями від сімейного життя. А цього разу Трінчер вирішила показати кота, якого називає сином.

"Знайомтеся. Наш син. Дуже ніжний, солодкий, спокійний", - написала Трінчер.

А під постом Анни з УЗД українці не оцінили такий жарт:

"Цей постійний хайп, з натяком на вагітність вже реально бісить", "Я спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла", "Ніколи не жартуйте з такими речами", "Хайп на хайпі. Набридло. Просто відпишуся, тому що ця вічна Санта -Барбара вже бісить", "Ну ви мене і дратуєте, дитячий садок. Вже не цікаво", "Спочатку не зрозуміла, а потім як зрозуміла", "Не блог а цирк", "То втратила обручку, тепер воно на ній, то вона вагітна то вагітна котом… цей світ зійшов сума… більше безглуздих інфоприводів я давно не зустрічала…(".

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