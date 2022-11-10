Як пише Politeka.net , Олексій Потапенко (Потап) – відомий український продюсер та виконавець. Зірка ще до 24 лютого виїхав із України і дуже довго не наважувався повернутися назад. Але все ж таки Олексій зважився повернутися до країни, після чого розповів, що весь цей час перебував у теробороні. На нових фото Потапенко показав, як зустрівся з українськими захисниками.

"Теплі зустрічі з воїнами України", - написав Олексій.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків та написали коментарі:

"Краще фоточки з Москви вистав) ну з літака як літав чартерами до Москви в 2022???", "Штани поправ, визволитель", "Ну та 8 міс був десь, а тепер дивися він вже з військовими фоткається", " Потап, в Іспанії було норм. Так, і справді, навіщо показувати обличчя військових. Був розумним чоловіком... Розчарував український народ. Особливо своїм заочним надходженням у троє...".

Нагадаємо, Потап похвалився, чим зараз займається з Настею Каменським і що робить за кордоном

А ще Politeka писала, що екс-дружина Потапа Горова розповіла, як зупинила продаж української музики до Росії

Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова з'явилася у незвичайному образі та заговорила про важливе



