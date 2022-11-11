Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник – багатодітні батьки. Вони намагаються проводити вільний час зі своїми синами: долучають їх як до спорту, так і мистецтва. Крім того, вона іноді знімається у фотосесіях, де показує яскраві образи. Моментами однієї з таких зйомок зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На відео Христина Решетник позує у чорному брючному костюмі. Образ доповнили туфлі нюдового кольору на високих підборах, невеликі сережки-кільця золотистого відтінку, а також гарна зачіска та ніжний макіяж із акцентом на очі. Вона розташувалася на шкіряному кріслі, приймаючи різні пози. Виглядала дружина українського телеведучого Григорія Решетника просто бездоганно!

Для звукового оформлення відео Христина Решетник обрала пісню "Unstoppable" співачки Sia.

Відео буквально звело з розуму її підписників, які поспішили написати для неї компліменти: "Крістіночко, ти як завжди найчарівніша", "Яка красуня", "Про дуже красиво і вишукано", "Крістіночко, ти як завжди найчарівніша", "Завжди знала, що ти вогонь.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.