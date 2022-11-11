Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина Решетник - многодетные родители. Они стараются проводить свободное время со своими сыновьями: приобщают их как к спорту, так и к исскуству. Кроме того, она иногда снимается в фотосессиях, где демонстрирует яркие образы. Моментами одной из таких съемок звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На видео Кристина Решетник позирует в черном брючном костюме. Образ дополнили туфли нюдового цвета на высоких каблуках, небольшие серьги-кольца золотистого оттенка, а также красивая прическа и нежный макияж с акцентом на глаза. Она расположилась на кожаном кресле, принимая разные позы. Выглядела жена украинского телеведущего Григория Решетника просто безупречно!

Для звукового оформления видео Кристина Решетник выбрала песню "Unstoppable" певицы Sia.

Видео буквально свело с ума ее подписчиков, которые поспешили написать для нее комплименты: "Кристиночка, ты как всегда самая очаровательная", "Какая красотка", "Очень красиво и изысканно", "Кристиночка, ты как всегда самая очаровательная", "Всегда знала, что ты огонь".

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.