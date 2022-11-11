Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що за майже 9 місяців повномасштабної війни стикалася із досить тяжкими емоційними станами. В інтерв'ю для видання Insider телеведуча розповіла про це детальніше.

Так у неї часто була паніка, виникав страх і розпач. Усе це чергувалося зі зібраністю та дисциплінованістю. Зараз Маша Єфросиніна намагається стабілізувати свою психіку будь-якими можливими способами.

На шляху до здоровішого морального та фізичного стану телеведуча навіть зверталася до медиків.

"З того, що мені вдалося повернути в режим за допомогою лікарів - це сон. Потроху повертаю режим харчування, тому що у мене був розлад харчової поведінки, абсолютно тотальний. Я поступово повертаюся в спорт, пілатес, який був абсолютно фундаментальною силою для мене у мирному житті. Раніше я щодня ним займалася, тепер я відчуваю, що маю трохи сил для того, щоб просто почати тренування", – поділилася Маша Єфросиніна.

Ведуча поділилася, що під час війни у ​​неї з'явилося нове правило: якщо вона не хоче щось робити, то не робить. Вона навіть навчилася не звинувачувати себе за таку "бездіяльність", дозволяючи організму та психіці відпочивати.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.



