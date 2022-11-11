Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что за практически 9 месяцев полномасштабной войны сталкивалась с довольно тяжелыми эмоциональными состояниями. В интервью для издания Insider телеведущая рассказала об этом более подробно.

Так у нее часто была паника, возникал страх и отчаяние. Все это чередовалось с собранностью и дисциплинированностью. Сейчас Маша Ефросинина старается стабилизировать свою психику любыми возможными способами.

На пути к более здоровому моральному и физическому состоянию, телеведущая даже обращалась к медикам.

"Из того, что мне удалось вернуть в режим при помощи врачей – это сон. Понемногу возвращаю режим питания, потому что у меня было расстройство пищевого поведения, абсолютно тотальное. Я постепенно возвращаюсь в спорт, в пилатес, который был абсолютно фундаментальной силой для меня в мирной жизни. Раньше я каждый день им занималась, теперь я чувствую, что у меня есть немного сил для того, чтобы просто начать тренировку", – поделилась Маша Ефросинина.

Ведущая также поделилась, что во время войны у нее появилось новое правило: если она не хочет что-то делать, то не делает. Она даже научилась не винить себя за такую "бездеятельность", позволяя организму и психике отдыхать.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.



