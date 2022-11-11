Андрій Бедняков створив два меми - ілюстрації, в яких висміяв окупантів, що біжать із Херсона.

Як повідомляє Politeka.net, російські окупанти через контрнаступ ЗСУ біжать з Херсона на лівий берег Дніпра. Але, як завжди, російські вояки роблять ганебні заяви та говорять про те, що їхній відступ – це маневр, а не втеча від ЗСУ. Відомий український телеведучий родом із Маріуполя Андрій Бєдняков потролив окупантів на своїй сторінці до Instagram.

Андрій Бєдняков створив два меми – ілюстрації. Для першого промовистого мема ведучий використав фото з боксерського рингу. На кадрі один із спортсменів, якого побили, падає на підлогу та звертається до опонента.

Повалений боксер нібито каже: "Всі норми. Це маневр. Я просто просто переходжу на лівий берег рингу".

Другий мем від Андрія Беднякова, по суті, не відрізняється від першого. На ньому зафіксована компанія підлітків, які оточили і добивають лежачого. Будучи у програшному становищі, він нібито намагається вдати, що всіх обдурив.

Варто зазначити, що телеведучий "Орла і Решка" з перших днів вторгнення росії в Україну, постить правдиві новини про те, що відбувається, займається волонтерством і висміює російських військових.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров в оточенні дітей здивував уроком історії, українці в захваті.

Як повідомляла Politeka, Артем Пивоваров емоційно відреагував на звільнення рідного міста.

Також Politeka писала, що Артем Пивоваров після прем'єри з Поляковою здивував одкровенням.