Андрей Бедняков создал два мемы - иллюстрации, в которых высмеял оккупантов, бегущих из Херсона.

Как сообщает Politeka.net, российские оккупанты из-за контрнаступления ВСУ бегут из Херсона на левый берег Днепра. Но, как обычно, российские вояки делают позорные заявления и говорят о том, что их отступление – это маневр, а не бегство от ВСУ. Известный украинский телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков потролил оккупантов на своей странице в Instagram.

Андрей Бедняков создал два мемы - иллюстрации. Для первого красноречивого мема ведущий использовал фото с боксерского ринга. На кадре один из спортсменов, которого побили, падает на пол и обращается к оппоненту.

Свергнутый боксер якобы говорит: "Все норм. Это маневр. Я просто просто перехожу на левый берег ринга".

Второй мем от Андрея Беднякова по существу не отличается от первого. На нем зафиксирована компания подростков, окруживших и добивающих лежащего. Будучи в проигрышном положении, он якобы пытается сделать вид, что всех обманул.

Стоит отметить, что телеведущий "Орла и Решка" с первых дней вторжения рф в Украину, постит правдивые новости о происходящем, занимается волонтерством и высмеивает российских военных.

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