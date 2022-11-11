Марія Єфросиніна вирішила розповісти про складні моменти з дітьми, на які треба звернути увагу.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна порушила важливу тему для батьків, особливо у складний воєнний період. Єфросиніна заговорила про різні типи тривожної та іншої поведінки дітей, які можуть спричинити побоювання.

«На які прояви ваших дітей потрібно зараз особливо серйозно звертати увагу! Зберігайте собі А що робити, якщо виявили у дитини щось із зазначеного, дивіться повне інтерв'ю» - розповіла Єфросиніна.

У мережі відреагували та розповіла про своїх дітей:

«У нас два пункти 😢; Машенько, безмежна подяка за такий актуальний ефір!; Машуня, дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що робите. 🙏; А ще, дівчатка, якщо у дитини почалися якісь симптоми, мамам варто замислитись над тим, що її тривожність діє на дитину; Це дуже крутий спеціаліст❤️Він нам дуже допоміг🙏🏻; У мене син із татом відмовляється розмовляти...😢; Як це все знайоме... 😢».

Раніше Єфросиніна зізналася, що вона часто мала паніка, виникав страх і розпач. Усе це чергувалося зі зібраністю та дисциплінованістю. Зараз Маша Єфросиніна намагається стабілізувати свою психіку будь-якими можливими способами.

На шляху до здоровішого морального та фізичного стану телеведуча навіть зверталася до медиків.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.