Мария Ефросинина решила рассказать о сложных моментах с детьми, на которые надо обратить внимание.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина подняла важную тему для родителей, особенно в сложный военный период. Ефросинина заговорила о различных типах тревожного и другого поведения детей, которые могут вызвать опасения.

«На какие проявления ваших детей нужно сейчас особенно серьезно обращать внимание! Храните себе🙌🏻 А что делать, если обнаружили у ребенка что-нибудь из указанного, смотрите полное интервью» - рассказала Ефросинина.

В сети отреагировали и рассказала о своих детях:

«У нас два пункта 😢; Машенька, безграничная благодарность за такой актуальный эфир!; Машуня, спасибо за интервью. Спасибо за то, что делаете. 🙏; А еще, девочки, если у ребенка начались какие-то симптомы, мамам стоит задуматься над тем, что ее тревожность действует на ребенка; Это очень крутой специалист❤️Он нам очень помог🙏🏻; У меня сын с папой отказывается разговаривать...😢; Как это все знакомо...😢».

Ранее Ефросинина призналась, что у нее часто была паника, возникал страх и отчаяние. Все это чередовалось с собранностью и дисциплинированностью. Сейчас Маша Ефросинина старается стабилизировать свою психику любыми возможными способами.

На пути к более здоровому моральному и физическому состоянию, телеведущая даже обращалась к медикам.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.