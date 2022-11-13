Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український співак, який є лідером гурту "Океан Ельзи", він активно виступає для підтримки українців, розповідає про потреби ЗСУ та ділиться яскравими кадрами зі своєї роботи. На цей раз фотозвіт справив на фанатів враження.

«Париж! C'était fantastique. Дякуємо за драйвовий початок другої частини благодійного #HelpforUkrainetour #OE! Концертний зал Le Zénith Paris уперше почув потужний драйв України у 5 тисяч голосів! 💙💛 Їдемо далі. Побачимося увечері, Барселона» – пише артист під кадрами.

У мережі відповідають: «Було неймовірно круто! Merci! З любов'ю з Парижа 🫶🏻💙; Велике спасибі це було приголомшливо👏; Дякую! Це було неймовірно! 💔🫶🏻; До вечора у Барселоні!!!!🔥🔥; Дякуємо Вам за неймовірний настрій у Парижі 🇺🇦❤️; Було круто, дякую! 😍; Хоча було ще покричати Слава Славі ❤️».

Також лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вкрай негативно ставиться до пісенного конкурсу "Євробачення".

У цьому Вакарчук зізнався у інтерв'ю Forbes Ukraine, пише Politeka.net.

"Я та "Євробачення" – це як кіт і собака. Я терпіти не можу "Євробачення" і вважаю, що це жодного відношення до музики не має. Це абсолютно політичний конкурс", - заявив Вакарчук.

Склад журі ще невідомий – українцям запропонували обрати серед кандидатів.

Так, членами журі Нацвідбору цього року можуть стати Тіна Кароль, Валерій Харчишин, Дзідзьо та інші артисти.

Судячи з усього, Нацвідбір пройде без участі Андрія Данилка. На його присутність, до речі, сподівалися багато українців, які чекають на Нацвідбір.