Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский певец, который является лидером группы "Океан Эльзы" , он активно выступает для поддержки украинцев, рассказывает о нуждах ВСУ и делится яркими кадрами из своей работы. В этот раз фотоотчет произвел на фанатов впечатление.

«Париж! C'était fantastique. Спасибо за драйвовое начало второй части благотворительного #HelpforUkrainetour #OE! Концертный зал Le Zénith Paris впервые услышал мощный драйв Украины в 5 тысяч голосов! 💙💛 Едем дальше. Увидимся вечером, Барселона» - пишет артист под кадрами.

В сети отвечают: «Было невероятно круто!!! Merci! С любовью из Парижа 🫶🏻💙; Спасибо большое это было потрясающе👏; Спасибо! Это было невероятно !💔🫶🏻; До вечера в Барселоне!!!!🔥🔥; Благодарим Вас за невероятное настроение в Париже 🇺🇦❤️; Было круто, спасибо! 😍; Хотя было еще покричать Слава Славе ❤️».

Также лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук крайне негативно относится к песенному конкурсу Евровидение.

В этом Вакарчук признался в интервью Forbes Ukraine, пишет Politeka.net.

"Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет. Это абсолютно политический конкурс", - заявил Вакарчук.

Состав жюри еще неизвестен – украинцам предложили выбрать среди кандидатов.

Так, членами жюри Нацотбора в этом году могут стать Тина Кароль, Валерий Харчишин, Дзидзьо и другие артисты.

Судя по всему, Нацотбор пройдет без участия Андрея Данилко. На его присутствие, к слову, надеялись многие украинцы, которые ждут Нацотбор.