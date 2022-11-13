Як пише Politeka.net, Віктор Павлік - відомий український музикант, який кілька років тому одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою незважаючи на різницю у віці. А торік у пари з'явився первісток – син Михайло. Катя, як і зірковий чоловік, веде блог в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Репяхова вирішила відповісти фанатці.
"Пісня красива, і зйомка теж вийшла хороша, сімейна, але з вашого боку, Катя, відчувається якийсь холод у бік чоловіка, видно, що вам іноді соромно обійняти та поцілувати і ви робите це начебто через силу", - написала фанатка.
"Таємниця розкрита. Іноді мені соромно обійняти та поцілувати чоловіка. Через силу живу з ВП. Напевно, заради його мільйонів", - написала Репяхова у своєму блозі.
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Нагадаємо, маленькому синові Павлика погіршало, дружина музиканта поділилася переживаннями.
Також Politeka повідомляла, що молода дружина Павлика похизувалась зворушливою піснею, яку чоловік присвятив їй
А ще Politeka писала, що Віктор Павлик примчав до сина після новини про його хворобу