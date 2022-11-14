Як пише Politeka.net , Сергій Бабченко – відомий український музикант, який заміж на актрисі Сніжані. Дружина зірки, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку до Інстаграма.

"Це сталося восени. Рівно 20 років тому цей хлопець зайшов на студію і через 2,5 години записав 30 пісень! Всі ці пісні увійшли до перших 2 альбомів "УРА" та "ВІС". Я вважаю себе твоїм відданим фаном. Знаю напам'ять все твої опубліковані пісні, а їх більше 250, і всі твої пісні, які знаходяться «в ящиках». Дякую тобі за чесність, незважаючи ні на що! Дякую за різноманітність фарб на твоїй палітрі. Дякую за те, що згодом не втратив глибини смислів" , – написала Сніжана.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

Це цікаво, а хто ще записував 30 пісень за 2,5 для свого альбому? Це класно! дякую за пісні".

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна чесно показала, як відзначали день народження чоловіка-музиканта

А ще Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна показала, як виглядає Сергій у його день народження.

Також Politeka писала, що Сергій Бабкін вразив кардинальною зміною образу.



