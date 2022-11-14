Чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вразив кадрами із гулянь у Херсоні на честь визволення від російських окупантів.

Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко – відома українська співачка та дружина артиста Арсена Мірзояна. Пара виховує спільну доньку Ніну, яку назвали на честь легендарної бабусі – Народної артистки України Ніни Матвієнко. Не забуває Мірзоян і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

"Херсон – Україна!"

Емоційний стан, ні з чим не порівняти! Але в цих сльозах радості відчуваєш, що його ціна мрійлива. Емоції перших вражень заважають добирати слова. Честь та Слава Збройним Силам України!", - написав Мірзоян у своєму блозі.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вогонь", "Люблю".

Нагадаємо, чоловік Матвієнко Арсен Мірзоян вийшов на зв'язок і зізнався, де пропадав довгий час.

Також Politeka повідомляла, що дружина Мірзояна Матвієнко вразила кадрами з дочкою, яку народила у 17 років.

А ще Politeka писала, що Мірзоян зустрівся з Матвієнком та донькою після довгих місяців розлуки, зворушливі фото



