Як повідомляє Politeka.net, вторгнення росії в Україну перекреслило плани багатьох українців. І ситуація досі залишає бажати кращого. Але попри все українці намагаються жити повним життям. Телеведучий Григорій Решетник, наприклад, повів своїх діток до зоопарку. Милими кадрами поділилася в Instagram дружина ведучого Христина Решетник.
Сім'я прийшла на вихідних до Київського зоопарку та відвідала доступні локації. Григорій Решетник та Христина зробили відео пам'ятного дня, знявши на камеру кілька спогадів. Сім'я приміряла стильне повсякденне вбрання, яке добре їх зігріло цього дня. На відміну від свого чоловіка, який вибрав темну гаму вбрання, Христина Решетнік одягла яскравий аутфіт: зелену куртку та білі штани.
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"Ми рік не були у Київському зоопарку. І, незважаючи на вимкнення світла, тривоги, ми все одно це зробили. Погода сприяла. І діти, нарешті, дуже щасливі", - написала Христина Решетник у коментарях до кадрів.
У коментарях користувачі мережі написали компліменти для сім'ї та наголосили, що це правильно – відволікати дітей від того, що відбувається зараз в Україні.
Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.