Телеведуча Маша Єфросиніна вирішила висміяти путіна, який тільки робить ідіотські заяви та сидить у своєму бункері.

Як повідомляє Politeka.net, під час робочої поїздки до деокупованого Херсона президент України взяв участь у церемонії підняття Державного прапора, поспілкувався з жителями Херсона, а також нагородив бійців ЗСУ. Українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram захопилася хоробрістю президента та порівняла його з володимиром путіним, який не вилазить зі свого бункера.

Маша Єфросиніна зазначила, що у Херсоні досі небезпечно, незважаючи на те, що його деокупували. Рішення Володимира Зеленського ризикнути безпекою та відкрито відвідати Херсон її вразило.

У той же час телеведуча вирішила висміяти путіна, який тільки робить ідіотські заяви і сидить у своєму бункері.

"Ні, ну, це, звичайно, гордість. Усі офіційні військові джерела досі підкреслюють, що в Херсоні та області зберігається небезпека для цивільних, а президент уже ходить містом Херсон! Поки хтось дев'ять місяців записує свою ботоксну шизофренічну залу*пой "уроки історії" з бункера", - написала Маша Єфросиніна.

Варто зазначити, що, перебуваючи в Херсоні, президент заявив, що для нього було важливо особисто відвідати це деокуповане місто, незважаючи на загрозу ударів ворога.

Нагадаємо, що Єфросиніна публічно поставила на місце Бузову, що приїхала ганьбитися до окупованого Донецька.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна чесно розповіла, як змінилося життя її родини.

Також Politeka писала, що Єфросиніна вмовила сина сфотографуватися і показала, на кого він схожий.



