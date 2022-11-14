Телеведущая Маша Ефросинина решила высмеять путина, который только делает идиотские заявления и сидит в своем бункере.

Как сообщает Politeka.net, во время рабочей поездки в деоккупированный Херсон президент Украины принял участие в церемонии поднятия Государственного флага, пообщался с жителями Херсона, а также наградил бойцов ВСУ. Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram восхитилась храбростью президента и сравнила его с владимиром путиным, который не вылазит из своего бункера.

Маша Ефросинина отметила, что в Херсоне до сих пор опасно, несмотря на то, что его деоккупировали. Решение Владимира Зеленского рискнуть безопасностью и открыто посетить Херсон ее поразило.

В то же самое время телеведущая решила высмеять путина, который только делает идиотские заявления и сидит в своем бункере.

"Нет, ну, это, конечно, гордость. Все официальные военные источники до сих пор подчеркивают, что в Херсоне и области сохраняется опасность для гражданских, а президент уже ходит по городу Херсон! Пока кто-то девять месяцев записывает своей ботоксной шизофренической зал*пой "уроки истории" из бункера", – написала Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что ннаходясь в Херсоне, президент заявил, что для него было важно лично посетить этот деоккупированный город, несмотря на угрозу ударов врага.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.



