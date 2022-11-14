Як повідомляє Politeka.net , ведучий популярних шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетник висловився про вихід чергового сезону скандального шоу та отримав бурхливу реакцію українців.
«Може бути багато різних шоу, але найпопулярніше – лише одне – «Холостяк» 🌹 Ми перші не лише на ТБ, але і на YouTube 🤘 І все це завдяки Вам, наші улюблені глядачі, учасникам проекту та надзвичайній команді каналу – вітаю 👏 Продовження слід! Ваш Гриша 🤩» – висловився ведучий.
Українці відреагували:
«з цих 354 тисяч переглядів 300 тисяч разів подивився я в надії зрозуміти, коли мене запросять на Холостяк; Чому так довго не з'являється новий випуск на ютуб?; Найкращий🔥; Та найбрехливіше шоу 😂;🔥 очікується більше шоу-драми, більше ніж у попередніх. 🔥 Досить цікава добірка дівчат; Вітаю 🍀 люблю це шоу)».
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Скандал в Укрзалізниці: бійця ЗСУ змусили їхати 7 годин стоячи у тамбурі, бо "від нього погано пахне"
Почорнілі вікна, з'їхалися "швидкі" та поліція: фото та подробиці з місця сильного вибуху у Києві
Сніг та морози обрушаться на Україну вже днями: синоптик попередила про різку зміну погоди
Трагедія сталася під Києвом під час відспівування, кадри НП: є жертви
Раніше родина українського телеведучого Григорія Решетника прийшла на вихідні до Київського зоопарку та відвідала доступні локації.
Вторгнення Росії в Україну перекреслило плани багатьох українців. І ситуація досі залишає бажати кращого. Але попри все українці намагаються жити повним життям. Телеведучий Григорій Решетник, наприклад, повів своїх діток до зоопарку. Милими кадрами поділилася в Instagram дружина ведучого Христина Решетник.
Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок з несподіваною порадою.
Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами з дружиною.